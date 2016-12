TIANGUÁ-CE: POLICIAIS DO RAIO EM AÇÃO

Na noite de ontem, 24, policiais militares do BPRAIO realizavam serviço ostensivo na periferia da cidade de Tianguá na Serra da Ibiapaba. No momento em que os policiais patrulhavam pelo bairro Tianguazinho, foi visto um homem em atitude suspeita em frente a uma residência. Após a realização de uma busca pessoal e domiciliar, foi encontrada uma uma Pistola 55, calibre 22 com 8 munições intactas.





O homem identificado como Antenor Lima de Sousa, 46 anos, foi conduzido a Delegacia Regional de Polícia Civil de Tianguá, para a lavratura dos procedimentos legais.

Fonte: Sobral 190