POLICIAIS DO RAIO EM AÇÃO!

Policiais Militares do grupamento RAIO 04 foram informados por populares que 2 indivíduos estavam tentando assaltar um mercantil na Avenida João Evangelista, nas proximidades do sítio "Venha Ver", na cidade de Barbalha. Os PMs avistaram os indivíduos que entraram em uma estrada carroçável e iniciaram uma perseguição. Os acusados caíram da moto e adentraram em um canavial. Os Policiais apreenderam uma moto bros vermelha com branco de placa: NRD -1198.





O fato foi registrado nesta quarta-feira, dia 28.