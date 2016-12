POLICIAIS DO RAIO PRENDEM HOMEM ACUSADO DE TRÁFICO DE DROGAS

Na manhã de hoje, 21, PMs do grupamento RAIO 01, intensificava patrulhamento no bairro Sumaré, quando ao passar pela Rua Padre Gonçalo, no bairro Sumaré, visualizaram alguns indivíduos suspeitos em uma residência. Após abordagem pessoal e domiciliar foi encontrado no interior da residência, vários papelotes de cocaína, além de material utilizado na comercialização do entorpecente.





O acusado foi identificado como Cid Coimbra de Sousa, 20 anos. O acusado foi conduzido para a Delegacia Regional de Polícia Civil de Sobral, onde foi lavrado o procedimento policial cabível (Art. 33 da Lei de Tóxicos).