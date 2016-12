Policiais e bombeiros dão ultimato ao Governador sobre reajuste salarial. Categorias estão mobilizadas para greve

Agentes da Segurança estão indignados pela falta de reajuste salarial em 2016, além do aumento de desconto em folha da Previdência.

Segunda-feira próxima, dia 26. Este é o último dia do prazo que os policiais militares e civis e bombeiros militares cearenses deram ao governador Camilo Santana (PT) para que ele cumpra sua promessa de campanha, e conceda às três categorias a Média Salarial do Nordeste, além do reajuste anual de vencimentos.





A informação foi revelada nesta quinta-feira (22), na Assembleia Legislativa do Ceará, pelo deputado estadual Capitão Wagner (PR). Segundo ele, à exemplo do que está acontecendo em vários outros estados brasileiros, como o Rio de Janeiro e Pernambuco, as categorias policiais cearenses estão mobilizadas e decididas a tomar medidas drásticas, como a deflagração de uma greve, caso suas demandas financeiras não sejam atendidas pelo Governo.





Mais desconto





Conforme Wagner, as classes estão mobilizadas através de suas associações e sindicatos e firmes no propósito de levar adiante seus movimentos. Sobre o Ceará, segundo o parlamentar, a situação é ainda mais caótica que em outros estados, já que, além de não terem recebido o reajuste salarial anual, os servidores terão que amargar o aumento na alíquota da contribuição da Previdência Estadual.





“Estamos na expectativa de que até segunda-feira (26), ele (o governador) mande para esta Casa o que ele prometeu desde 2014. Se até lá ele cumprir, nada de mais vai acontecer. Estamos na expectativa e os policiais mobilizados”, advertiu.

Fonte: Cearanews7