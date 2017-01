POLICIAIS MORTOS NO BRASIL EM 2016

477. É com esse triste número que nos despedimos de 2016. 477 policias, centenas de pais, filhos, filhas, mães e amigos. 477 homens e mulheres que fizeram mais do que faremos em todas as nossas vidas, fizeram o sacrifico maior em nossa defesa. Morreram sem o reconhecimento daqueles que protegem, mas permanecerão vivos na memória e no coração de seus irmãos de farda!





Que em 2017 suas famílias e amigos sejam confortados. Que possamos terminar o próximo ano com menos perdas e menos sangue. Que passemos a valorizar e respeitar aqueles que nos protegem.





Nunca serão esquecidos!