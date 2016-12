Presidente do TJDF-CE concede liminar, e Guarany volta à elite

Com isso, Ferroviário está de volta à Série B do Cearense.

O presidente do Tribunal de Justiça Desportiva de Futebol do Ceará (TJDF-CE), Frederico Bandeira, concedeu liminar nesta terça-feira (27) ao Guarany de Sobral e, com isso, o clube está de volta à Série A do Cearense. O Ferroviário, dessa forma, retorna à segunda divisão. No dia 9 de janeiro, o Pleno do Tribunal vai julgar o pedido de liminar do Guarany e haverá a decisão de forma definitiva.





Porém, o Alto Santo desistiu de participar do estadual, e a Federação Cearense de Futebol (FCF) ainda precisa considerar de forma oficial a decisão.





Guarany não apresentou documentos no prazo





O clube sobralense deixou de apresentar documentação referente ao "Fair Play financeiro" que comprova regularidade fiscal. Com isso, o Tubarão da Barra que havia caído em 2014 para a Segundona, voltou para a Série A do Cearense.





Todos os clubes da Série A, menos o Guarasol, apresentaram documentação no prazo. Também equipes das Série B e C do Campeonato Cearense tiveram a documentação apresentada. Assim, pela falta das certidões regularidade fiscal, o Cacique do Vale ficou fora da elite do Campeonato Cearense.





Fonte: Globoesporte