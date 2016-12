Previsão de chuvas isoladas neste domingo de Natal

O primeiro prognóstico climático oficial para a quadra chuvosa só deve ser concluído e divulgado pela Funceme aproximadamente no dia 15 de janeiro próximo.





A previsão da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) é de nebulosidade variável com possibilidade de chuvas isoladas na faixa litorânea e na região Jaguaribana, no domingo, 25, Dia de Natal.





Foram registradas chuvas isoladas em todas as regiões do Ceará no começo desta semana, mas essa tendência diminuiu nos últimos dias. Entre as 7 horas de sexta-feira, 23, e as 7 horas de sábado, 24, a Funceme registrou chuva apenas em Fortaleza (3,8 mm).





Nas demais regiões, a previsão da Funceme para domingo, 25, é de céu entre parcialmente nublado e claro ao longo do dia.





As chuvas da semana são provocadas pela atuação de um Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN), responsável pelos primeiros registros de chuva da pré-estação.





O primeiro prognóstico climático oficial para a quadra chuvosa só deve ser concluído e divulgado pela Funceme aproximadamente no dia 15 de janeiro próximo.