RPM cobra R$ 135 mil de cachê para tocar no reveillon de Sobral

Show o cantor Paulo Ricardo na virada do ano em Sobral vai custar aos cofres do município apenas R$ 135 mil. Conforme documento publicado no Impresso Oficial do Município (IOM). No edital diz que “o show na cidade de Sobral, a ser realizado no dia 31/12/2016, com o cantor Paulo Ricardo por ocasião do Reveillon 2016/2017 no município de Sobral, tendo como vencedora empresa PRMUSIC ENTRETENIMENTO, com o valor global de R$ 135.000,00 (cento e trinta e cinco mil reais).