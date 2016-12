SAAE realiza operação de desobstrução no Grande Sinhá Sabóia

O SAAE Sobral, através da Gerência de Esgoto, realizou na manhã de terça-feira, 27, uma grande operação de desobstrução e limpeza da rede coletora de esgoto no Parque Santo Antônio e Cohab II, zona leste de Sobral. Cerca de 11 servidores foram deslocados para a força-tarefa, além dos veículos de sucção e hidrojateamento.





Segundo Edson Norberto, titular da Gerência de Esgoto, a maior parte dos problemas de obstrução são causadas pelo mau uso da rede coletora. "Encontramos até uma bola, além de sacos e muita areia quando nada disso deveria ser encontrado aqui. É importante que a comunidade não jogue resíduos sólidos na rede de esgoto, realize limpezas quinzenais nas caixas de gorduras, não faça ligação das águas pluviais nas redes de esgoto, assim como deixar as caixas de inspeção sempre acessíveis”, comenta Edson.





Ele recomenda ainda que é importante que as residências e os estabelecimentos comerciais que não possuem as caixas de gorduras, instalem porque não estão somente contribuindo com a manutenção da rede coletora de esgoto, mas também com a preservação do meio ambiente.