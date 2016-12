Servidores bloqueiam via para reivindicar salários em atraso em Umirim/Ce

Um carro foi usado para interditar o trecho da BR-222, em Umirim.

Um grupo de manifestantes realizou um bloqueio em um trecho da BR-222, no município de Umirim, 90 km de Fortaleza. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF-CE), os manifestantes são servidores municipais, que reclamam de atraso no pagamento de salários.





Um carro foi incendiado para bloquear a via. Pneus e outros objetos também foram espalhados na via.





A Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Militar foram acionados para controlar a situação e tentar negociar a saída dos manifestantes. O Corpo de Bombeiros foi chamado para o local.

Via Cnews