SOBRAL-CE: CLIENTE AFIRMA QUE ESTÁ SENDO "ROUBADO" PELO BANCO BRADESCO

Um cliente do banco Bradesco Sobral, agência 702-1, afirma que está sendo "roubado" pelo citado banco, ou seja, estão descontando valores de sua conta corrente sem a sua permissão ou solicitação.





O denunciante relata que no dia 03/10/2016 o banco descontou de sua conta o valor de R$ 631,40 (cobrança bradesco RE). O cliente foi até a agência e reclamou com o gerente geral, ele afirmou que em cinco dias úteis o dinheiro seria estornado. No dia 14/11/2016, o banco estornou valor de R$ 488,12, refente aos R$ 631,40, descontados indevidamente de sua conta, onde o cliente ficou com um prejuízo de R$ 143,28.





O correntista deixou pra lá, pois já tinha dado várias viagens até a agência bancária e muita demora para ser atendido.





No dia 22/11/2016, o banco novamente descontou indevidamente o valor de R$ 172,51 (cobrança bradesco previdência seguros) de sua conta. O correntista foi novamente até a agência e lhe informaram que o dinheiro seria estornado para sua conta em cinco dias úteis, mas até a presente data o dinheiro ainda não foi devolvido e o cliente mais uma vez ficou no prejuízo, além do constrangimento que sofreu.





O cidadão pretende constituir um advogado e ingressar com uma ação judicial contra o bradesco para repor o seu dinheiro "roubado" e o constrangimento que sofreu.





Ressalta-se que o cliente é correntista do banco há mais de 10 anos.





Fonte: Sobral 24 horas c/ Vc Repórter