SOBRAL-CE: Custo da passagem do METRÔ VLT incomoda passageiros! VÍDEO

Após dar início à operação comercial, o Veículo Leve Sobre Trilhos de Sobral, na Região Norte do Estado, tem sido alvo de reclamações dos usuários desse sistema de transporte. O valor das passagens é considerado alto por quem precisa do serviço.

A inteira custa R$ 3 e a meia passagem custa R$ R$ 1,50. Estas são as tarifas para quem precisa usar o VLT no município. Na semana passada, quando o prolongamento das atividades do Veículo Leve Sobre Trilhos foi anunciado, ainda não havia uma taxa de cobrança definida, como falou o presidente do Metrofor, Eduardo Hotz. Ele ainda fez questão de frisar que o preço seria acessível.





Porém, após a ampliação no horário de funcionamento, que agora vai de cinco e meia da manhã às onze horas da noite, e a cobrança de passagem no valor de R$ 3, houve um esvaziamento nas estações. Os sobralenses reclamam do alto custo da tarifa cobrada pelo serviço.





Um passageiro afirmou, em entrevista à TV Cidade, que o valor cobrado é muito alto e desta forma, prefere pagar um mototáxi, que o deixa na porta de casa. Uma outra passageira ainda reclama da falta de banheiros nas estações.





Ao todo, são sete estações em Sobral, que agora estão praticamente vazias. Procuramos o responsável pelo serviço no município, no local onde funciona o escritório, oficina e estacionamento do VLT. Ninguém quis falar sobre o assunto.

Fonte: Cnews