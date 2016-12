SOBRAL-CE: DENÚNCIA DO INTERNAUTA!

Internauta envia denúncia ao Blog. Confira a denúncia:

Francisco Osvaldo Cunha, 75 anos de idade, residia na localidade de Setor 2, no distrito de Jaibaras, no dia 25, por volta das 3h da madrugada, sentiu-se mal e familiares tentaram socorrê-lo na ambulância da referida localidade, mas não foi possível, pois não existe ambulância na localidade. Existe um carro que substitui a ambulância, mas segundo o denunciante, populares chamaram por várias vezes o motorista do carro, mas ele não acordou e não foi possível socorrer o Sr. Francisco Osvaldo na "ambulância". A família teve que pagar um carro particular conduzi-lo até o hospital do Coração, mas em virtude da demora no socorro, a vítima veio a falecer.









Familiares estão indignados com a falta de uma ambulância no Setor 2 e solicitam com urgência que se resolver esse grave problema.