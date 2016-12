SOBRAL-CE: LEITOR COLOCA A BOCA NO "TROMBONE"!

Internauta coloca a boca no "trombone" e denuncia a falta do pagamento do 13º salário dos funcionários contratados da Prefeitura de Sobral.





Confira a denúncia na íntegra:





"Boa noite. Venho fazer em nome de todos os funcionários contratados das escolas da Prefeitura de Sobral , que foi prometido pelo secretário de educação, Júlio César, que iria pagar o décimo terceiro salário dos funcionários contratados das escolas, e ainda foi todos os documentos para a prefeitura. Foi prometido pelo secretário de educação. Depois disseram que não iam mais pagar, porque foram os documentos todos assinados?"

Fonte: Sobral 24 horas c/ Vc Repórter