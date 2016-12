SOBRAL-CE: MÉDICO CIRURGIÃO É PRESO POR POLICIAIS CIVIS

O médico cirurgião identificado por Ivo Cavalcante, que atende no hospital Regional Norte em Sobral, foi preso no início da noite desta quinta-feira, dia 29. Segundo informações, o profissional da medicina foi localizado no HRN por agentes da Polícia Civil de Sobral, comandados pelo Delegado Regional, Otávio Coutinho. A acusação em desfavor de Ivo Cavalcante são dois crimes, lesão corporal e pensão alimentícia. O médico já estava com a prisão decretada pela justiça, e na noite de hoje, os policiais cumpriram o mandado judicial. O médico é o primeiro preso a ser conduzido para a Delegacia Regional 24h, inaugurada há dois dias. Segundo informações dos agentes da segurança, o cirurgião será encaminhando para a cadeia pública e ficará a disposição da justiça.

Fonte: Olivando Alves - Site Sobral na Mídia