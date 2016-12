A bandidagem em Sobral não dá trégua! A vítima (mulher) estacionou seu veículo nas proximidades do restaurante "João do Bode", quando retornou verificou que os bandidos haviam quebrado o vidro de seu veículo e furtaram vários objetos do interior do veículo.





O crime foi praticado na noite de ontem (25), por volta das 20h. A vítima teve que amargar o prejuízo causado pelos bandidos.





Fonte: Sobral 24 horas