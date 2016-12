SOBRAL-CE: VIGIA DO POSTO 13 DE MAIO É PRESO COM UM REVÓLVER CALIBRE 32

Policiais Militares efetuaram a prisão em flagrante do vigia do posto de combustível 13 de Maio, localizado nas proximidades do supermercado Pinheiro, no bairro Terrenos Novos.





Com o vigia os policiais encontraram um revólver calibre 32 e cinco munições. Segundo o vigia, a arma era de propriedade do dono do posto de combustível.





O acusado foi identificado por Paulo Márcio Lopes do Nascimento. O procedimento policial foi lavrado na Delegacia Regional de Polícia Civil de Sobral.