Solange Almeida deixará Aviões do Forró por insatisfação, diz colunista

Solange Almeida estava insatisfeita há muito tempo no grupo Aviões do Forró, segundo o colunista Léo Dias, do Jornal O Dia. Por este motivo, a cantora resolveu sair da banda.





A vocalista vinha apresentando repentinas mudanças de humor e não tratava bem seus companheiros de grupo, de acordo com Léo. A cada briga a artista ameaçava deixar o Aviões do Forró.





Mesmo com o aumento em seu cachê de 25%, a cantora continuou insatisfeita e os empresários da banda concordaram com a sua saída. Eles decidiram não cobrar multa rescisória de Solange, que fará sua última apresentação com o grupo em Luiz Corrêa, Piauí, no dia 28 de fevereiro de 2017.





Fontes do “Vai, Forrozão!” afirmaram que o motivo da saída de Solange Almeida é apenas investir na carreira solo, sonho de qualquer cantor.





Via Blog O Povo