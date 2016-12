Tenente da PM é preso por tráfico ilícito de drogas em Fortaleza

Um tenente da Polícia Militar (PM) foi preso em flagrante, em Fortaleza, na madrugada deste sábado (31), por colegas da própria corporação, que encontraram 71 frascos do entorpecente conhecido como 'lança-perfume' na posse do militar.





Segundo a assessoria de comunicação da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a equipe da PM realizava patrulhamento pela Avenida Júlio Jorge Vieira, no bairro Tancredo Neves, por volta de 2h, quando se deparou com um veículo em atitude suspeita.





Ao parar o veículo, os policiais encontraram o tenente Jeovane Lira de Carvalho na posse dos frascos de entorpecente e deu voz de prisão ao militar.





Jeovane Lira foi levado à Delegacia Metropolitana de Maracanaú, da Polícia Civil, onde o PM foi autuado pelo crime de tráfico de drogas.





Ainda de acordo com a nota emitida pela assessoria de comunicação da SSPDS, o procedimento será transferido para o 30° DP (Conjunto São Cristóvão) após o plantão do fim de semana e o tenente está recolhido no xadrez do 5° Batalhão da Polícia Militar (BPM), no bairro José Bonifácio, na Capital.