BANDIDOS BOTAM TERROR EM SOBRAL!

Os bandidos continuam botando terror na cidade de Sobral! Na tarde desta quarta-feira (21), por volta das 12:30h, dois bandidos armados com armas de fogo, abordaram duas mulheres que seguiam em um veículo nas proximidades do colégio José Romão, e seguiram com a vítima no sentido serra do Jordão.





Populares viram a movimentação estranha e acionaram a Polícia Militar. Os policiais realizaram patrulhamento no bairro e conseguiram visualizar o carro conduzido pelos acusados. Os policiais deram voz de parada aos bandidos, mas os indivíduos não pararam e efetuaram disparos contra a composição policial. Os policiais revidaram e um dos bandidos foi alvejado. O meliante envolvido no sequestro foi preso. As vítima saíram ilesas.





O bandido alvejado foi socorrido para o hospital Santa Casa.



Com os bandidos os policiais encontraram uma pistola calibre 380, um revólver calibre 38, munições e os objetos roubados das vítimas.



Ressalta-se que o sequestro relâmpago foi frustado pela rápida ação da Polícia Militar.





Mais detalhes a qualquer momento.





Com informações de Olivando Alves