TIRAR CARTEIRA DE HABILITAÇÃO FICARÁ MAIS CARA EM 2017

Uma reunião na sede do Sindicato das Escolas de Formação de Condutores do Ceará definiu o valor dos reajustes para quem quiser tirar Carteira Nacional de Habilitacao a partir de janeiro de 2017.





Segundo o diretor da Auto Escola Bom Jesus, de Sobral, Otaviano Costa, este será o primeiro reajuste dos últimos 4 anos nos valores das aulas praticas e teóricas para obtenção de CNH e visa garantir uma educação de qualidade.





Outra mudança definida no encontro foi a exclusão das taxas do Detran/Ce nos pacotes ofertados pelas auto escolas. A partir de 2017, os próprios alunos é que pagarão por fora as taxas administrativa cobradas pelo órgão estadual de trânsito referente aos diversos exames.





Segundo Costa, os valores a partir de janeiro serão:

R$ 2.300,00 Curso Teórico + Curso Pratico AB Carro e Moto

R$ 1.500,00 Curso Teórico + Curso Pratico B Carro

R$ 1.200,00 Curso Teórico + Curso Pratico A Moto





Via Sobral de Prima