VÍDEO: ACIDENTE COM VÍTIMA É REGISTRADO NA AV. SEN. FERNANDES TÁVORA

Na noite de ontem (25), um cidadão identificado pelo nome de Marciano, residente na cidade de Groaíras, transitava em sua motocicleta na Av. Sen. Fernandes Távora, no sentido Bairro Sinhá Sabóia/Centro, quando no cruzamento próximo a Lassa, o motociclista se envolveu em um acidente com um veículo Pikup Fiat Strada vermelha. O motorista do carro se evadiu sem prestar socorro a vítima. Populares acionaram a polícia, que realizou diligências e conseguiu capturar o condutor da carro e o conduziu para a Delegacia Regional de Polícia Civil de Sobral, para a realização dos procedimentos legais.