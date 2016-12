Vídeo mostra toda ação do atirador que matou embaixador da Rússia; assista

Na última segunda-feira (10), um vídeo chocou o mundo, que mostra o embaixador russo na Turquia, Andrei Karlov, sendo morto a tiros enquanto discursava na inauguração de uma exposição sobre a Rússia. O assassino, um turco identificado como Mevlüt Mert Altintas, gritou "nós morremos em Aleppo, você morre aqui", logo após efetuar os disparos.





Agora, novas imagens foram divulgadas na web e mostra toda ação do atirador, de 22 anos, na abertura de uma exibição de fotos em uma galeria de arte de Ancara. No vídeo, Altintas, que era do departamento especial da polícia de Ancara e teve permissão para entrar na exposição usando a identidade policial, aparece como um segurança atrás da vítima momentos antes do atentado.





Já no fim do vídeo, Altintas tira a arma e atira contra o embaixador pelas costas. Ele grita: "não esqueçam de Aleppo, não esqueçam da Síria". Testemunhas relataram ainda que ele gritou "Allahu Akbar" (Alá é Grande). Depois da cena, Altintas foi morto por policiais.

Fonte: Bocão News