VIOLÊNCIA SEM FIM EM SOBRAL: HOMEM É LESIONADO COM VÁRIAS FACADAS

Os bandidos não param de praticar crimes na cidade de Sobral! Um homem identificado pela alcunha de "Catita", caminhava na manhã de ontem (25), por volta das 6h, no calçadão do Parque do Mucambinho, quando foi abordado por bandidos que desferiram várias facadas contra a vítima. A vítima teve suas vísceras expostas. Populares socorreram "catita" para o hospital Santa Casa. Ainda não se sabe o que motivou tão violenta agressão. Os bandidos fugiram em rumo ignorado.





Fonte: Sobral 24 horas