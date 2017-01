9 coisas sobre seu corpo que você pensava que eram normais até dizerem o contrário

Talvez existam algumas coisas em nosso corpo que nunca nos chamaram a atenção, até que, de repente, um estranho nos diz o contrário.

Talvez existam algumas coisas em nosso corpo que nunca nos chamaram a atenção, até que, de repente, um estranho nos diz o contrário. E há algumas condições que não parecem estranhas ou perturbadoras porque nós já passamos anos vivendo com elas, mas isso não significa que elas são normais. Você se sente identificado? Aqui 10 exemplos:





1. Ver azul, quando na verdade a cor é verde…





Você acha que seu professor de artes estava pregando um truque quando lhe perguntou por que o céu era verde em seu desenho? Infelizmente, ele não estava brincando. Você é daltônico: um defeito genético que causa dificuldade em distinguir cores. Mas não desanime, não é nada sério!





2. Poder deslocar ombros de propósito.





Pode ser genético ou produto de qualquer esporte que você pratica, mas de qualquer maneira, os especialistas não recomendam que você faça isso porque pode causar ferimentos.





3. Um som constante em seu ouvido?





Isso é chamado de acufeno, e para deixar claro, ter um zumbido constante no ouvido não é normal. A causa mais comum é a exposição ao ruído constante e, por isso, se você trabalha em locais ruidosos, é melhor você se cuidar.





4. Suas mãos mudam de cor





Se você acha normal seus dedos mudarem de cor durante o inverno, saiba que não é. Isso é chamado de fenômeno de Raynaud: uma condição em que as temperaturas frias ou emoções fortes causam espasmos dos vasos sanguíneos.





5. Não sente muitos cheiros?





Anosmia é a perda do olfato. Pode ser temporária ou crônica. Hiposmia é a diminuição do olfato, ocorrida por lesão no nervo olfativo, obstrução das fossas nasais ou outras doenças, e muitas pessoas tem a condição sem se dar conta.





6. Gases o tempo todo?





Isto não só não é normal, mas também é desagradável. Então, se você pensa que soltar pum a cada 20 minutos é normal, saiba que não é. Possivelmente é o caso de uma distensão abdominal causada pela produção e acumulação de uma quantidade excessiva de gases no tracto intestinal, e requer tratamento.





7. Quando acham que você faz xixi rindo





Há pessoas que têm uma “uretra extra” que desencadeia a incontinência. Este é um problema que deve ser resolvido.





8. Tudo parece um pouco confuso?





Rapaz, se você é incapaz de reconhecer as pessoas, ou não ler os sinais de trânsito a partir de uma distância normal, e não está neblina, então você está cego. Bem, não está cego, mas provavelmente tem miopia (ver mal à distância) ou astigmatismo (ver com pouca nitidez). Não se preocupe que um par de óculos vai resolver.





9. Barriga musical





Sons na barriga são normais ocasionalmente. Relacionam-se com o funcionamento dos intestinos, mas se eles são ouvidos mais do que o habitual ou estão associados com dor, pode ser uma doença: doença de Crohn, diarreia, alergia alimentar, hemorragia gastrointestinal, enterite infecciosa… então, se você suspeita que seu ruído na barriga está além do normal, consulte o seu médico.





Fonte: mistérios do mundo