Homens são detidos transportando burro dentro de carro de passeio

Os cinco homens levavam o animal a Fortaleza, segundo eles, para ser trocado por um bode. O carro deu prego no meio do caminho e foi preciso chamar reboque.

Um caso curioso aconteceu na tarde desta quarta-feira (31) em Maranguape, na Região Metropolitana de Fortaleza. Cinco homens foram detidos por transportar um burro dentro de um carro de passeio. Eles foram levados para a delegacia do município para prestar depoimento.





Segundo os homens, eles estavam levando o animal para Fortaleza, onde uma pessoas iria trocá-lo por um bode. No caminho, o carro deu prego e foi preciso chamar um reboque. Quando o motorista do reboque chegou, achou o caso estranho e acionou a polícia.





Segundo inspetora, um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) foi registrado, e os homens respondem em liberdade por maus tratos a animais.





De acordo com depoimentos, o burro seria de um deles, e o carro seria da mãe de outro rapaz que também estava envolvido. O veículo foi apreendido e pode ser recuperado mediante apresentação de documentos. O animal, também apreendido, será encaminhado para um centro especializado.





Veja as imagens do momento em que o animal é retirado do automóvel: