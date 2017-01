A BANDIDAGEM "PINTA E BORDA" EM SOBRAL: QUADRILHA PRATICA ASSALTO A POSTO DE COMBUSTÍVEL NA BR 222

Quatro elementos, ocupando duas motos praticaram um assalto na manhã de hoje, dia 23, em um posto de combustível localizado na BR-222 (posto 4/4). Os elementos estavam armados com revólveres, após rederem os trabalhadores, os bandidos levaram uma certa quantia em dinheiro, além de celulares. Os bandidos fugiram no sentido Sobral. Não foi nos repassados a cor da moto, nem as placas. A polícia foi acionada. Até o momento ninguém foi preso.





Com informações do portal O Sobralense