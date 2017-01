A POPULAÇÃO SOBRALENSE ESTÁ REVOLTADA COM O "FECHAMENTO" DO TG 10-011

Nas redes sociais, internautas e ex-atiradores do Exército Brasileiro da cidade de Sobral se mobilizam contra um possível fim das atividades da instituição no município.



Há 71 anos o Exército mantém um convênio com a Prefeitura de Sobral na qual se comprometia em arcar com as despesas do quartel e o aluguel das residências dos instrutores. As demais despesas ficavam por conta do Exército. Atualmente, a sede do Exército em Sobral, denominada TG 10-011, fica localizada no Bairro Cohab II.





Todos os anos as duas instituições vinham renovando um contrato para a continuidade do convênio, o que não se repetiu neste ano na gestão de Ivo Gomes, cujo o prazo já foi ultrapassado sem que fosse obtida uma resposta concreta do gabinete do Prefeito.





Veja o post feito por um dos ex-atiradores.





"É com imenso pesar que informamos o fim das atividades do Tiro de Guerra TG 10-011 na cidade de Sobral.

Como é de conhecimento de todos o TG era fruto de um convênio entre a Prefeitura Municipal e o Exército Brasileiro. Infelizmente o entendimento da nova gestão municipal é diferente das tantas outras que a antecederam. Foram 71 anos formando combatentes e cidadãos, cultivando virtudes e transformando a vida de diversos jovens.

Que Deus, o Senhor de todos os exércitos, continue a iluminar a vida de todos nossos mais de 15.000 ex atiradores. Levem acesa a chama do amor a Pátria, do civismo e da cidadania dentro de seus corações.

Este não é um comunicado oficial do Exército Brasileiro, é apenas um desabafo de um ex atirador que como tantos outros leva dentro do coração o amor pelo Exército Brasileiro e pelo Brasil".