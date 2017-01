A PREFEITURA DE SOBRAL ENVIA NOTA DE ESCLARECIMENTO

A Prefeitura de Sobral esclarece que são competências da Guarda Municipal proteger os bens, serviços, logradouros e instalações do Município, de acordo com o artigo 4 da Lei Federal Nº 13.022/2014. Portanto, o Poder Público informa que não há descuido e nem desvio de funções do efetivo em nenhum posto de serviço da Guarda.





A Prefeitura de Sobral informa, ainda, que os Guardas Municipais possuem toda a estrutura necessária para que o serviço seja realizado com conforto e segurança em todos os postos. No posto específico do Residencial Nova Caiçara, citado pelo blog, existe ponto de apoio com água e banheiro; duas motocicletas destacadas para a mobilidade; coletes à prova de bala e armamento menos letal (spark). Além disso, os profissionais e a população recebem, por meio de uma parceria junto a Secretaria da Segurança e Cidadania, apoio das Polícias Civil e Militar.





Seguem as fotos do posto de serviço do Residencial Nova Caiçara: