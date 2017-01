A falta de insulina em alguns Centro de Saúde da Família (CSF) de Sobral está levando pacientes a comprar o medicamento nas farmácias. É o caso do radialista Carlos Ritchelly, que para controlar a taxa de glicemia, teve comprar o medicamento nas farmácia desembolsando mais de R$ 150,00. Segundo ele a reposição do estoque na rede de farmácia do Município só deverá acontecer em meados de março.

Fonte: Wilson Gomes