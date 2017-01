ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL É REGISTRADO EM GUARACIABA DO NORTE

O sinistro aconteceu na noite deste domingo (22/01), nas proximidades de um motel que fica às margens da CE-187.





Os ocupantes do Fox eram de Guaraciaba do Norte. O comerciante Agemiro da eletrônica, e esposa, professora Dona Marilene e mais três pessoas: Rai, de 53 anos, Beatriz, de 28 anos e Maria Eduarda, 16 anos.





Faleceram o senhor Agimiro que chegou em estado grave no hospital e sofreu parada cardíaca, logo após ter dado entrada no hospital, e Rai que faleceu ainda no local do acidente.





Dona Marilene está fora de perigo. Maria Eduarda quebrou a perna e o braço, mas estava consciente. Beatriz teve algumas escoriações e junto com Maria Eduarda foram para Santa Casa de Misericórdia em Sobral.





O motorista da Mercedes-Benz foi atendido no Hospital Municipal de Ipu, e relatou que uma motocicleta seguia na pista, sem a sinaleira traseira (a luz vermelha que fica na traseira da moto), e quando ele viu estava em cima da moto, sendo obrigado a fazer um movimento brusco para evitar a batida, mas com nesse movimento perdeu o controle e atingiu o veículo Fox. O motorista é da cidade de Ipu e teve apenas ferimentos leves.