O acidente foi registrado na manhã desta segunda, dia 23, na Av. Senador Fernandes Távora, nas proximidades da ponte Othon de Alencar.





O sinistro envolveu um motociclista e um ciclista. Uma equipe do SAMU esteve no local e encaminhou as vítimas para o Hospital Santa Casa. Não temos informações do estado de saúde das vítimas.





Vídeo:

Com informações do Blog Sinhá Sabóia