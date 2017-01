ADOLESCENTE ESPECIAL É CONSTRANGIDO EM RESTAURANTE NA CIDADE DE SOBRAL

O adolescente, 16 anos (especial), estava no restaurante "O Toinho", que fica localizado por trás do posto de combustível São Pedro, enquanto seu pai carregava um caminhão na fábrica de cimentos. O jovem solicitou uma refeição e um refrigerante. Quando solicitou a conta ao proprietário do estabelecimento, verificou que tinha apenas R$ 10 e a conta totalizou R$ 14. O adolescente explicou ao proprietário que era filho de um caminhoneiro e que iria pegar o restante do dinheiro com seu pai. O proprietário não deu ouvidos, constrangeu bastante o jovem na frente de vários clientes e o expulsou do restaurante. O garoto saiu chorando do local, foi ao encontro de seu pai e relatou os fatos. O pai do garoto compareceu no local e entregou o restante do dinheiro a esposa do proprietário, pois ele havia saído.





Ressalta-se que o dono do restaurante conhece o pai do garoto especial.





O pai da vítima pretende entrar com uma ação judicial contra o proprietário do estabelecimento pelos danos causados ao seu filho, que ainda continua traumatizado pela agressividade.



O fato aconteceu na tarde de sábado (28), por volta das 13:30. O posto São Pedro fica localizado nas proximidades da fábrica de cimentos.