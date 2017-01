Aeronaves da Ciopaer realizam 1.620 atendimentos em 2016

Com 21 anos de história, a Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer) da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS) realizou, no ano de 2016, o total de 1.620 atendimentos. Entre eles, destacam-se as remoções aeromédicas, desenvolvidas em parceria com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu); bem como o apoio às operações bombeirísticas; e o reforço em ocorrências policiais.





A Ciopaer possui uma frota de seis helicópteros, sendo quatro biturbinas e dois monoturbinas; além de um avião, que, entre outras funções, também é destinado para o transporte de órgãos, em parceria com a Central de Transplantes do Ceará, da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará (Sesa). Em 2016, o mês de março apresentou um total de 216 deslocamentos e foi apontado como o período com maior número de locomoções referentes ao ano passado. Já o mês com maior número de horas voadas foi setembro, com 277 horas.





Três municípios do Ceará possuem bases da Ciopaer. Fortaleza, que conta com 91 profissionais, atendendo a Capital e Região Metropolitana. Juazeiro do Norte, que possui uma equipe de 23 agentes de segurança, abrangendo o Interior Sul do Estado. E também Sobral, que contempla às cidades do Interior Norte, com 19 homens e mulheres, entre pilotos, tripulantes, mecânicos e também apoio solo. No total, a Coordenadoria possui um efetivo de 133 profissionais.





Remoções aeromédicas





Entre os serviços prestados pelo órgão, destacam-se os atendimentos aeromédicos, com aeronaves equipadas com unidade de tratamento intensivo, compostas por dois pilotos, um médico, um enfermeiro e um tripulante e que podem transportar uma ou duas vítimas. Em 2016, a Ciopaer atendeu 68 ocorrências de remoções aeromédicas. É um número superior ao de 2015, quando as aeronaves atenderam 49 ocorrências.





Transporte de órgãos





No mês de setembro do ano passado, a Coordenadoria iniciou as atividades de transporte de órgãos, utilizando do avião Cessna Aircraft, modelo 210M Centurion II. O novo uso para a aeronave, que foi apreendida pela Polícia Militar em abril de 2015, foi possível graças a uma decisão da Justiça Federal, que concedeu ao Governo do Ceará a posse provisória do avião monomotor.





Os transplantes realizados no Estado são fruto da parceria com a Secretaria da Saúde do Estado do Ceará (Sesa), por meio da Central de Transplantes do Ceará. Além da SSPDS e da Sesa, a aeronave também é compartilhada para realizar ações da Secretaria do Meio Ambiente (Sema) e da Secretaria dos Recursos Hídricos (SRH), por meio da Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh). A aeronave faz o monitoramento ambiental (sobrevoando áreas de incêndios, coletando informações de vegetação e monitorando áreas de proteção ambiental) e o monitoramento de recursos hídricos (verificando volume de açudes e coibindo desvios de água em todo o Estado).