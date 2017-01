AEROPORTO DE SOBRAL. Não há convênios, só resta cheiro?

O Governo do Ceará, por meio do Departamento Estadual de Rodovias (DER), garantiu no último dia 30 de dezembro recursos no valor de R$ 14,4 milhões para os aeroportos de Aracati e Jericoacoara.





O repasse foi formalizado com a assinatura do convênio com o Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil, onde a contrapartida do Estado será de 0,1% do valor total do contrato.





O assessor de Infraestrutura Aeroportuária do órgão, coronel Paulo Edson Ferreira, falou que o convênio vai permitir que o aeroporto funcione dentro das condições exigidas.





O convênio permitirá a aquisição de modernos equipamentos de navegação aérea, possibilitando procedimentos de pousos e decolagens de voos por instrumentos, tanto para o aeroporto de Aracati como o de Jericoacoara.





Para o de Jericoacoara, localizado no município de Cruz, ainda serão viabilizadas a construção de vias de acesso da Seção Contra Incêndio ao pátio de aeronaves, a construção de cerca operacional, além da aquisição de duas esteiras de bagagens e equipamentos de ar-condicionado.