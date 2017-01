Agente penitenciário é preso levando celulares para presídio que abriga Eike

Um agente penitenciário foi preso em flagrante, no início da tarde desta segunda-feira, levando celulares para dentro da Penitenciária Bandeira Stampa, no Complexo de Gericinó — unidade que abriga o empresário Eike Batista, preso hoje pela manhã ao chegar de viagem dos Estados Unidos. A prisão foi feita pelo Grupamento de Portarias Unificados (GPU) do complexo.

Foram apreendidos dois celulares e R$ 2.800 com o agente penitenciário Foto: Divulgação

Nelson Rego Lira, de 48 anos, estava com uma bolsa com fundo falso, onde foram encontrados dois celulares, fones de ouvido, chips, remédios para disfunção erétil e R$ 2.800. O agente penitenciário, que estava na Secretaria estadual de Administração Penitenciária (Seap) há três anos, foi levado para a 34ª DP (Bangu), onde o flagrante foi lavrado.

Agente pentenciário foi preso em flagrante Foto: Divulgação

Em Bangu 9, estão presos os chefes de organizações paramilitares que não foram mandados para presídios federais. Também estão no Bandeira Stampa presos da Operação Calicute sem curso superior. Entre eles está Wagner Jordão Garcia, suspeito de ser o encarregado de receber os valores da 'taxa de oxigênio' para Hudson Braga, ex-secretário de Obras do Governo Cabral. A operação é a que levou o ex-governador Sérgio Cabral à cadeia.





A Seap não revela com quem Eike dividirá a cela, por motivos de segurança. No entanto, confirmou que o empresário não terá acesso à cela especial.





Eike Batista foi preso na manhã desta segunda-feira, após chegar de Nova York, nos Estados Unidos. Ele teve a cabeça raspada, conforme todos os presos que ingressam no Sistema Penitenciário. No início da tarde, Eike deixou o Presídio Ary Franco com os cabelos já cortados e também vestindo o uniforme de presidiário, a caminho do Complexo Penitenciário de Gericinó, em Bangu.





Fonte: Extra.globo