Agentes de combate a endemias já realizaram quase 10 mil visitas a imóveis em 2017

A Prefeitura de Sobral, por meio da Secretaria da Saúde, e do Centro de Controle de Zoonoses, já realizou, no período de 02 a 11 de janeiro de 2017, quase 10 mil visitas a imóveis em todo o território municipal. O trabalho realizado pelos agentes de combate a endemias visa a eliminação dos criadouros do mosquito e orientação a população sobre as medidas de prevenção contra o mosquito Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, chikungunya e do zika virus. A meta é manter o índice de infestação abaixo de 1% no município, conforme recomenda o Ministério da Saúde. A prioridade é não deixar que ele nasça.





O trabalho dos profissionais consiste na visita diária a imóveis, com atividades educativas e aplicação de larvicida em 100% dos imóveis inspecionados. “Com a entrada do Zika vírus e o risco da microcefalia causada pela doença, tornou-se obrigatório o uso de larvicida em todos os imóveis visitados, independente se foi ou não encontrado foco do mosquito”, explicou Francisca Leite Mendonça Escócio, coordenadora da Vigilância a Saúde de Sobral.





Os moradores estão sendo orientados para a importância de se evitar o acúmulo de água onde o mosquito possa se multiplicar. Objetos como latas; embalagens e copos plásticos; tampinhas de refrigerantes; garrafas; sacos plásticos; pneus velhos não devem ser jogados nas ruas ou deixados nos quintais. O acúmulo de água parada deve ser evitado, também, em vasos de plantas e jarros de flores. Devem ser bem fechados para evitar focos do mosquito as caixas d´água, tambores, latões e cisternas.