Após deixar prefeitura de Sobral, Veveu Arruda deve passar período nos Estados Unidos

Petista é visto com frequência no Palácio da Abolição.

Seguindo os passos do ex-ministro e mentor Cid Gomes (PDT), o ex-prefeito de Sobral Veveu Arruda deve passar os próximos meses nos Estados Unidos a trabalho e estudos.





Antes de divulgar a viagem, Veveu era visto com frequência no Palácio da Abolição à procura de um espaço na gestão Camilo Santana (PT).





Com informações do blog do jornalista Roberto Moreira (DN)