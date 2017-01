ASSALTOS E MAIS ASSALTOS SÃO REGISTRADOS NA CIDADE DE SOBRAL!

Na manhã desta sexta-feira (13), uma equipe de funcionários de uma operadora de internet de Sobral, distribuíam os boletos de pagamento mensais a seus clientes no bairro Padre Palhano, quando por volta de 09:30 horas, um dos funcionários foi abordado por dois indivíduos que estavam em uma bicicleta do tipo Monark , anunciaram o assalto e subtraíram da vítima seu aparelho celular e uma carteira de bolso com seus documentos pessoais. A polícia foi acionada através do 190, foram feitas diligências, mas os bandidos não foram localizados.