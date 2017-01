URGENTE: Homem esta aliciando mulheres através do whatsapp no Estado do Piauí e Ceará

Um homem identificado por Rogério Freitas, natural da cidade de Boa Viagem - CE, está utilizando a rede social ” Whatssap” para aliciar mulheres no Estado do Piauí e Ceará.





O aliciador envia mensagens, fotos e vídeos pornográficos via whatssap para várias mulheres, constrangendo as vítimas.





Não se contentando com a falta de respostas passou a realizar ligações confidenciais, dizendo que iria fazer sexo com as vítimas de várias formas.





Quem souber do paradeiro do mesmo, denuncie a polícia pelo (190).