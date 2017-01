ATENÇÃO NESSE GOLPE!

Quando você deixa o caixa eletrônico, o criminoso lhe apresenta esse papel, dizendo que saiu dá maquina após você realizar a transação. No papel tem um telefone que quando você liga quem atende é outro bandido, que se passa por atendente, que pede pra você fornecer seus dados e depois solicita para o cliente testar seu cartão no caixa eletrônico. O primeiro criminoso se mostra atencioso e , sem que você perceba, troca o seu cartão por outro, já tendo mentalizado sua senha. Daí você vai embora e o criminoso fica com seu cartão e com sua senha. Então o prejuízo é enorme.





Obs . Os caixas eletrônicos preferidos dos criminosos estão localizados em supermercados, shoppings, onde todo mundo tem pressa de fazer a transação financeira.