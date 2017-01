Aviso: Se você encontrar um desses em sua casa vá a um médico imediatamente!

Pragas podem ser um grande problema e não importa onde você vive. Pessoas de todos os países acabam se deparando com baratas, formigas e até mesmo camundongos ou ratos. A maioria das pragas que você encontra em uma casa são apenas um incômodo e não são realmente qualquer ameaça para os moradores.





O que não é sempre o caso... Algumas pragas raras estão começando a invadir alguns estados brasileiros. Estas espécies invasoras e despercebidas podem, por vezes, acabam sendo muito prejudicial para as pessoas. Uma das mais recentes e perigosas é conhecida como ''barbeiro''





O barbeiro não é nativo do Brasil. Ele começou a aparecer no estado de Pernambuco, onde ele está invadindo casas. O nome da praga provém do facto de que ele prefere morder seres humanos em torno da boca. barbeiros tendem a ser mais ativos à noite. Eles atacam as pessoas que estão dormindo. A mordida de um barbeiro pode deixar um parasita sob a pele. Este parasita pode causar uma condição grave, conhecida como doença de Chagas. A doença tem sintomas leves em primeiro lugar e se sente como uma gripe ou resfriado. Infelizmente, ele pode progredir. Cerca de um terço das pessoas que recebem a doença de Chagas irá desenvolver problemas cardíacos seríssimos. Uma em cada dez irá desenvolver problemas gastrointestinais.





O que poucos sabem é que a doença de Chagas pode ser fatal em alguns casos. Não há nenhum tratamento conhecido para a doença. Os melhores medicamentos experimentais têm uma taxa de sucesso de apenas 85 por cento. A maioria dos tratamentos experimentais só são eficazes se forem administrados logo após a mordida.