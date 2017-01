O BAIRRO COHAB 3 ESTÁ ABANDONADO!

Leitor coloca a "boca no trombone" e denuncia o abandono em que se encontra o parque de brinquedos do bairro Cohab 3.

Confira a reclamação na íntegra:

"Bom dia, gostaria de que fosse divulgado a situação do parque de brinquedos em que se encontra na quadra da COHAB III, todos enferrujados e a maioria quebrados, colocando em risco as crianças que ali utilizam para diversão. Espero que a gestão municipal tome providência imediata, a fim de evitar acidentes no local."