BALA E SANGUE NA CIDADE DE CAMOCIM!

Durante o início da noite desta segunda-feira, 09, um Cabo da Polícia Militar que reside em Camocim lotado no Batalhão de Divisas interveiu em crime de furto e baleou um dos bandidos.





O cabo da PM repassou ao blog que três elementos trafegando em duas bicicletas passavam pela Av. Beira-Mar, próximo ao Manga Rosa, quando viram uma moto estacionada com a chave na ignição. Dois dos três elementos pegaram a moto e se evadiram do local. No momento em que furtavam a moto o proprietário presenciou a ação e junto com um amigo em outra moto passou a perseguir a dupla.

Policial de folga





O cabo da PM estava nas proximidades do hospital Murilo Aguiar quando viu um elemento passando em alta velocidade em uma bicicleta em direção à praia e bem próximo, duas pessoas em uma moto o perseguindo e gritando "pega ladrão". Nesse momento o policial montou na garupa da moto de um amigo e passou também a perseguir o elemento que estava na bicicleta. (Vale ressaltar que os outros dois assaltantes já haviam fugido na moto que haviam furtado).





Ainda segundo o Cabo da PM, já próximo a rádio União, o proprietário da moto se aproximou do elemento que estava na bicicleta e viu quando este puxou um revolver e apontou para a vítima proprietário da moto. Foi aí então que o policial foi pra cima do bandido e já próximo à Guarda Municipal o elemento tentou atirar no militar, no entanto, o policial foi mais rápido e alvejou o elemento na altura das costas. O indivíduo alvejado foi identificado como Fabrício, vulgo "Capeta".

Arma apreendida em posse do elemento era um revólver tauros calibre 22.









Dupla foragida





Enquanto isso, os outros dois bandidos saíram em disparada na moto furtada, uma Honda CG 125 Fan ES, cor preta, placa NRC-4782, ano/modelo 2009/2010.

Por determinação do Tenente Coronel Artunane, Aguiar todas as equipes policiais de serviço (Força Tática, FTM e Ronda) estão empenhadas na captura da dupla criminosa. Já o elemento baleado foi socorrido para o HDMA e em seguida transferido para a Santa Casa de Sobral, no entanto não corre risco de morte.





Com informações de Camocim Polícia 24h



