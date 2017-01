BALA, SANGUE E UM BANDIDO MORTO EM FORTALEZA

Subiu para nove o número de bandidos mortos em confronto com policiais no Ceará em apenas 10 dias de 2017. O mais recente caso aconteceu na noite desta terça-feira (10), em Fortaleza, quando assaltantes trocaram tiros com uma patrulha do Batalhão de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (BPRaio) na Avenida Francisco Sá, no bairro Carlito Pamplona, na zona Oeste da Capital.

Um dos bandidos foi baleado e morto no confronto com a patrulha do BPRaio na zona Oeste

Conforme o relato dos policiais, eram três bandidos armados que tinham acabado de praticar um assalto e roubar um automóvel. Na fuga, eles teriam se deparado com a patrulha do BPRaio e decidiram fugir. Houve troca de tiros nas proximidades de um condomínio popular, conhecido por Carandiru, onde os três assaltantes foram baleados. Um deles acabou morrendo no local.





Os outros bandidos foram socorridos e encaminhados ao IJF-Centro. Um deles permaneceu internado e o terceiro foi liberado pela equipe médica e encaminhado ao plantão do 7º DP (Pirambu), onde foi autuado em flagrante por crime de roubo e tentativa de homicídio contra os policiais militares.





Veja os casos de mortes por intervenção policial em 2017 no Ceará:





1 – (Dia 01/01) – HÁLISSON N. (bala) –– Rua Ari de Sá Cavalcante/Barra do Ceará (FORTALEZA)





- Morto por um policial militar numa tentativa de assalto ao PM, que reagiu.





2 – (Dia 01/01) – FRANCISCO KALEBE SOUSA ROQUE (bala) – Distrito de Almofala (ITAREMA)





- Morto ao trocar tiros com policiais militares do Destacamento de Itarema numa festa





3 – (Dia 01/01) – FRANCISCO VALDONES FREIRE DE MORAIS (bala) – (LIMOEIRO DO NORTE)





- Morto num tiroteio e perseguição com policiais do BPRaio.





4 – (Dia 01/01) – VÍTIMA NÃO IDENTIFICADA/MASCULINO (bala) – (LIMOEIRO DO NORTE)





- Morto num tiroteio e perseguição com policiais do BPRaio.





5 – (Dia 02/01) – JOSÉ A. (bala) – Avenida Doutor Theberge/Carlito Pamplona (FORTALEZA)





- Morto ao tentar assaltar um policial civil, que reagiu.





6 – (Dia 02/01) – VÍTIMA NÃO IDENTIFICADA/MASCULINO (bala) – CE-025 (AQUIRAZ)





- Morto numa troca de tiros com várias composições da PM no Porto das Dunas após assaltar a residência de turistas italianos e fugir em um carro roubado.





7 – (Dia 03/01) – FRANCISCO IAGO MOREIRA DOS SANTOS/17 anos (bala) Rua Iara/Barra do Ceará (FORTALEZA)





- Morto ao trocar tiros com uma patrulha do BPRaio. Estava armado e com uma moto roubada. Ao ser abordado, fugiu da patrulha. Houve perseguição e tiroteio.





8 – (Dia 09/01) – VÍTIMA NÃO IDENTIFICADA/MASCULINO – Avenida K/Vila Velha (FORTALEZA)





- Baleado e morto numa troca de tiros com patrulhas do Ronda e do POG após um tiroteio envolvendo gangues nas ruas do bairro Via Velha. Era da Gangue da V-3.





9 – (Dia 10/01) – PEDRO ALVES BEZERRA DA SILVA/24 anos – Avenida Francisco Sá, no Bairro Carlito Pamplona (FORTALEZA)





- Morto numa troca de tiros com policiais do BPRaio. Estava com um carro roubado, tomado de assalto minutos antes. Dois comparsas.