BALA, SANGUE E MORTE NA CIDADE DE HIDROLÂNDIA-CE

Hidrolândia registrou o primeiro homicídio do ano de 2017. O fato ocorreu na noite do último sábado (14), na localidade de Várzea Redonda, na zona rural do município.





De acordo com informações, a vítima, o jovem Francisco Leandro Sousa Nascimento, de 16 anos, se encontrava em uma residência na localidade de Várzea Redonda, quando um indivíduo armado com uma espingarda socadeira efetuou um disparo contra a vítima que foi alvejada rosto. Após o ocorrido, o elemento se evadiu do local tomando rumo ignorado.





A vítima foi socorrida para o Hospital Municipal de Hidrolândia e em seguida foi transferida para a Santa Casa de Misericórdia da cidade de Sobral, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no caminho. A Polícia Militar foi acionada, esteve no local e realizou diligências, porém até o momento ninguém foi preso.





Com informações de Hidrolândia 24 horas