BANDIDOS INVADIRAM O PONTO DE APOIO DA GUARDA MUNICIPAL NO CAIÇARA E LEVARAM ATÉ AS PORTAS

Na madrugada e por volta das 13h deste domingo, dia 29, bandidos invadiram o ponto de apoio da Guarda Municipal no residencial Caiçara, e levaram até as portas e as grades.





O local onde fica o ponto de apoio dos guardas municipais é de alta periculosidade. Já é a terceira vez que os meliantes invadem e furtam objetos do ponto de apoio da Guarda Municipal.





Ressalta-se que ainda tem dois Guardas Municipais que ainda tiram serviço no residencial Caiçara, expondo suas vidas ao perigo iminente.