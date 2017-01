BARBARIDADE: Corpo é encontrado sem a cabeça em estrada em Luziânia/GO

Na manhã deste último sábado (21) um corpo foi encontrado sem a cabeça na Vila Juracy em Luziânia (197 km de Goiânia). De acordo com a Polícia Civil, a vítima identificada como Ozeias Barbosa de Brito foi localizada em uma estrada de chão que dá acesso à barragem em construção na área onde será feito um parque ambiental. O Grupamento de Salvamento com Cães do Corpo de Bombeiros de Goiás foi acionada para localizar a cabeça que não estava junto ao corpo e que posteriormente foi localizada em um matagal próximo à pista de terra. Ainda segundo a polícia, o homem além de ter sido decapitado apresentava várias marcas de cortes pelo corpo. O caso foi registrado na delegacia de Polícia Civil da região.

violência Veja mais sobre: noticias

Repórter Cidades/Plantão Policial Jerry Mesquita