BARBARIDADE: Suspeitos de matar idoso de fome e sede no Ceará são presos roubando bode em Apodi

A Polícia Militar de Apodi prendeu na tarde desta quarta-feira (18), dois suspeitos de matar um idoso de fome e sede no município de Tabuleiro do Norte, no estado do Ceará. A prisão aconteceu na região da Chapada, no momento em que a dupla roubava um bode.





Os suspeitos foram identificados como Manoel Ananias da Silva, de 42 anos, e Damião Katiano da Silva, de 27 anos.

Segundo o chefe de investigação da Delegacia de Apodi, José Luiz, eles estavam roubando um bode, quando moradores da comunidade conseguiram render os dois suspeitos. Um deles chegou a ser agredido.





A PM foi acionada e conduziu a dupla até a Delegacia, onde foram identificados como sendo os principais suspeitos de matar um idoso para roubar, no Ceará. No depoimento, eles confessaram o crime.

O assassinato aconteceu em no final de dezembro do ano passado. Manoel Ananias, Damião e um terceiro suspeito, que está sendo procurado, assaltaram um idoso no município de Tabuleiro do Norte e amarraram a vítima em uma árvore.





O idoso acabou morrendo de fome e sede.





O carro da vítima, que foi roubado, foi recuperado na Chapada do Apodi. Trata-se de um Fiat Uno, de cor branca.





Policiais do Ceará, juntamente com o delegado que está investigando o caso, vieram até a cidade de Apodi para ouvir a dupla. Os suspeitos vão ser custodiados no Centro de Detenção Provisória (CDP) de Apodi, até que a prisão preventiva seja expedida pela Justiça do Ceará.