Batalhão Raio vai receber mais 140 motos e vai ampliar o patrulhamento em bairros críticos em Fortaleza

BPRaio atua na Capital, RMF, Juazeiro, Sobral, Iguatu, Russas, Itapipoca, Crateús e Quixadá.





O Batalhão de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (BPRaio) vai ampliar suas ações em todo o Estado. O reforço de efetivo e motocicletas será destinado a Fortaleza e sua Região Metropolitana, além de mais dois municípios do Interior que vão contar com bases do grupo de elite: Canindé e Tauá.





Ainda nesta segunda-feira (23), o Governo do Estado anunciou a liberação de verba para a aquisição de mais 140 motocicletas novas, que irão se juntar a outras 310 que já foram licitadas e estão em processo de entrega. Assim, o batalhão vai contar com mais 450 motos para o reforço na Capital e a substituição de outras já desgastadas pelo uso prolongado no serviço de patrulhamento.





Atualmente, o BPRaio já tem bases montadas em Fortaleza e nos Municípios de Sobral, Juazeiro do Norte, Russas, Iguatu, Quixadá, Itapipoca e Crateús. Com a inauguração das bases em Canindé e Tauá, passará a dez.





O reforço do BPRaio em Fortaleza vai atingir os bairros que hoje concentram os maiores índices de violência, em delitos como tráfico de drogas, homicídios, assaltos e roubo de veículos, como a Parquelândia, Barra do Ceará, Cidade dos Funcionários, Montese, Benfica, Álvaro Weyne, Jardim Iracema, Vila Velha, Vila Manoel Sátiro e Conjunto Ceará.





O investimento para a aquisição de novas motos será de aproximadamente R$ 5,3 milhões.